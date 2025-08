Leclerc, rabbia con muretto Ferrari: “Macchina inguidabile, mi dovete ascoltare”

(Adnkronos) –

Rabbia Leclerc contro il muretto Ferrari. Il pilota della Rossa ha vissuto oggi, domenica 3 agosto, un finale di Gp di Ungheria frustrante, dopo una gara condotta con una prestazione ai limiti del fenomenale. Ieri il monegasco si è preso la pole position ed è rimasto in testa al Gran Premio per gran parte della corsa, difendendosi dagli attacchi delle McLaren di Piastri e Norris. Poi però, dal giro 50, la macchina ha cominciato a dare segni di cedimento, con il muretto Ferrari che ha suggerito a Leclerc di risparmiare benzina. Una richiesta che ha fatto infuriare Charles, esasperato dall'ennesimo problema alla sua SF-25: "Questo è veramente frustrante, abbiamo perso tutta la competitività", ha detto via radio, "mi dovete ascoltare, avrei trovato un modo diverso per gestire questi problemi. Ora la macchina è inguidabile". Poi un lucido pronostico: "Sarebbe un miracolo se finiamo sul podio". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)