Giubileo dei giovani, ultima giornata: oltre un milione a Tor Vergata per Papa Leone

(Adnkronos) – Stamani a Tor Vergata la giornata conclusiva del Giubileo dei giovani. E' subito bagno di folla in papamobile per Leone XIV, arrivato in elicottero poi sceso tra i giovani che sono arrivati a Roma da 146 paesi. Alle 9.30 la messa e l’Angelus. Prima di presiedere la funzione, Leone ha salutato i ragazzi – ''Come Chiesa di Cristo seguiamo lui, camminiamo insieme'', ha detto – ma anche organizzatori e volontari.

“Sono oltre un milione” le persone presenti, ha intanto spiegato il prefetto di Roma Lamberto Giannini, arrivato nella Sala Grandi Eventi della Questura. "È un dato molto attendibile, le aree sono tutte piene", aggiunge. La notte dei pellegrini accampati a Tor Vergata è stata scandita da poco sonno e molta festa: a quanto apprende l’Adnkronos da alcuni volontari, dei ragazzi sono riusciti a collegare i loro telefoni al sistema di amplificazione, trasformando la notte in un vero e proprio rave: “Gli spagnoli alle 2 di stanotte festeggiavano come avessero vinto una finale di Champions”, raccontano. Notte poi in cui è piovuto per circa un quarto d’ora sui ragazzi, senza spegnere la gioia della loro festa. La quiete è arrivata intorno alle 5, mentre dalle 6:30 circa il sistema audio ha cominciato con della musica a svegliarli per il grande evento. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)