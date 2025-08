Formula 1, oggi il Gp d’Ungheria. Orario, griglia di partenza e dove vedere la gara (anche in chiaro)

(Adnkronos) – La Formula 1 torna in pista. Oggi, domenica 3 agosto, si corre il Gp di Ungheria sul circuito dell'Hungaroring. Si riparte dalla prestazione da favola di Charles Leclerc nelle qualifiche, valsa la pole position: il pilota della Ferrari partirà davanti alle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Ecco griglia di partenza, orario e dove vedere in tv e streaming il Gp di Ungheria. Ecco la griglia di partenza del Gp di Ungheria di oggi, domenica 3 agosto: 1) Charles Leclerc (Ferrari) 2) Oscar Piastri (McLaren) 3) Lando Norris (McLaren) 4 ) George Russell (Mercedes) 5) Fernando Alonso (Aston Martin) 6) Lance Stroll (Aston Martin) 7) Gabriel Bortoleto (Sauber) 8) Max Verstappen (Red Bull) 9) Liam Lawson (VCARB) 10) Isack Hadjar (VCARB) 11) Oliver Bearman (Haas) 12) Lewis Hamilton (Ferrari) 13) Carlos Sainz (Williams) 14) Franco Colapinto (Alpine) 15) Kimi Antonelli (Mercedes) 16) Yuki Tsunoda (Red Bull) 17) Pierre Gasly (Alpine) 18) Esteban Ocon (Haas) 19) Nico Hulkenberg (Sauber) 20) Alexander Albon (Williams) Il Gp d'Ungheria sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport e inizierà alle 15. La gara di oggi sarà visibile anche in chiaro, ma in differita, su Tv8, alle 18. Il Gran Premio si potrà seguire in streaming anche sull'app Sky Go e su Now, oltre che sulla piattaforma web di Tv8. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)