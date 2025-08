Auto travolge gruppo di ciclisti, tre morti sulla provinciale 231 di Bari

(Adnkronos) – Gravissimo incidente sulla strada provinciale 231 in provincia di Bari. T

re ciclisti sono morti dopo essere stati investiti da un'auto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale di Terlizzi. Le tre vittime facevano parte di un gruppo di cinque ciclisti. "Una macchina – spiega all'Adnkronos Michelangelo De Chirico, sindaco di Terlizzi – avrebbe perso il controllo travolgendone tre, che sono morti sul colpo. Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori con le polizie locali di Ruvo e di Terlizzi e i carabinieri di Molfetta". I tre ciclisti deceduti, riferisce il primo cittadino, "erano di Andria e ho già allertato il sindaco e l'assessore". "Questa mattina tre ciclisti hanno perso la vita in un tragico incidente avvenuto sulla Sp231. Una notizia che ci lascia sgomenti, increduli. La strada, che dovrebbe unire, oggi ci restituisce solo dolore", ha poi scritto su Facebook il primo cittadino esprimendo il cordoglio per l'incidente. "Ai familiari e a tutta la città di Andria va il nostro abbraccio più sincero, il rispetto del silenzio e della preghiera, nella speranza che possano trovare conforto nella vicinanza e nella solidarietà di tutta la nostra cittadinanza", conclude. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)