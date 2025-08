Stella del Psg Achraf Hakimi accusato di stupro: procura francese chiede processo

(Adnkronos) – La procura francese ha chiesto che il calciatore del Paris Saint-Germain Achraf Hakimi venga processato per accuse di stupro, secondo quanto riportato dai media francesi. La procura di Nanterre ha chiesto l'incriminazione del 26enne, secondo quanto riportato dal quotidiano Le Parisien e dall'emittente RMC Sport, citando le autorità. Hakimi nega le accuse. Un giudice istruttore deciderà ora se il caso andrà a processo. Una donna di 24 anni ha dichiarato alla polizia nel febbraio 2023 di essere stata violentata da Hakimi. Sebbene non abbia presentato una denuncia formale, la polizia ha informato la procura a causa della gravità dell'accusa, che ha portato all'apertura di un'indagine. Hakimi è stato posto sotto sorveglianza giudiziaria. Il Psg ha pubblicamente sostenuto il suo giocatore in seguito alle accuse. Secondo Le Parisien, Hakimi ha descritto le accuse della donna come un tentativo di estorcergli denaro. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)