Juventus-Reggiana: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Torna in campo la Juventus. I bianconeri sfidano oggi, sabato 2 agosto, la Reggiana al centro sportivo della Continassa nella prima delle loro amichevoli estive. La squadra di Tudor ha iniziato la preparazione per la nuova stagione dopo in ritardo rispetto alle altre a causa del Mondiale per Club, in cui la Juve è stata eliminata agli ottavi di finale dal Real Madrid per 1-0. Ora subito un impegno che potrà dare indicazioni importanti a Tudor, confermato sulla panchina bianconera dopo essere succeduto a Thiago Motta nella seconda parte di stagione, conclusa con la qualificazione alla prossima Champions League. La sfida tra Juventus e Reggiana è in programmaoggi, sabato 2 agosto, alle ore 11 al centro sportivo della Continassa, a Torino. Ecco le probabili formazioni:

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Savona; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Tudor

Reggiana (3-4-3): Motta; Cavallini, Bonetti, Libutti; Papetti, Stulac, Vallarelli, Marras; Portanova, Tavsan, Gondo. All. Dionigi Juventus-Reggiana sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn attraverso smart tv. Il match sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma Dazn. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)