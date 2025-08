Gp Ungheria, griglia di partenza: Leclerc in pole, poi le McLaren

(Adnkronos) –

Charles Leclerc centra la pole position del Gp di Ungheria e domani, domenica 3 agosto, partirà a Oscar Piastri e Lando Norris sul circuito dell'Hungaroring. Il pilota della Ferrari ha chiuso con il giro veloce, uno stratosferico 1:15:372, mettendosi dietro per la prima volta in stagione le McLaren. Quarto Russell su Mercedes, solo ottavo il campione del mondo in carica Max Verstappen. Disatro Hamilton, fuori nel Q2 e dodicesimo al via. Ecco la griglia di partenza del Gp di Ungheria.

1) Charles Leclerc (Ferrari)

2) Oscar Piastri (McLaren) 3) Lando Norris (McLaren) 4 ) George Russell (Mercedes) 5) Fernando Alonso (Aston Martin) 6) Lance Stroll (Aston Martin) 7) Gabriel Bortoleto (Sauber) 8) Max Verstappen (Red Bull) 9) Liam Lawson (VCARB) 10) Isack Hadjar (VCARB) 11) Oliver Bearman (Haas)

12) Lewis Hamilton (Ferrari)

13) Carlos Sainz (Williams) 14) Franco Colapinto (Alpine) 15) Kimi Antonelli (Mercedes) 16) Yuki Tsunoda (Red Bull) 17) Pierre Gasly (Alpine) 18) Esteban Ocon (Haas) 19) Nico Hulkenberg (Sauber) 20) Alexander Albon (Williams) —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)