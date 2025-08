Ema Stokholma, sfogo per la sporcizia a Roma: “Smerd… dai turisti per il giubileo”

(Adnkronos) –

Ema Stokholma denuncia la sporcizia in giro nelle strade di Roma. La conduttrice radiofonica attraverso i suoi canali social ha condiviso uno sfogo in cui ha puntato il dito contro i turisti arrivati nella Capitale per il Giubileo dei Giovani. "Un grande applauso e molti complimenti ai turisti venuti a Roma per il Giubileo dei Giovani che hanno smerd*to la città peggio di quanto lo facciano già noi romani", ha scritto Ema Stokholma in una Instagram stories dal tono amaro, denunciando apertamente il crescente stato di degrado in città, aggravato dal fenomeno del sovraturismo. La conduttrice ha condiviso un video girato nel quartiere Prati, dove vive attualmente, e mostra cumuli di rifiuti di cibo, bevande e imballaggi, abbandonati lungo i marciapiedi. Ironicamente ha scritto: "Perché nessuno dovrebbe buttare la propria spazzatura nei bidoni. Dovrebbe essere un diritto di tutti lasciare così la roba consumata". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)