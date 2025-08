Basket, oggi Italia-Islanda: orario e dove vederla in tv e streaming

(Adnkronos) – L'Italia si avvicina a EuroBasket2025. A partire da oggi, sabato 2 agosto, gli azzurri guidati dal ct Gianmarco Pozzecco saranno impegnati nelle prime amichevoli per preparare al meglio la rassegna continentale. Si parte con la Trentino Basket Cup e con la prima partita da giocare contro l'Islanda. Poi, un secondo match contro una tra Polonia e Senegal. Ecco il programma del weekend e dove vedere la Trentino Basket Cup in tv e streaming

. Ecco il programma della Trentino Basket Cup tra sabato 2 e domenica 3 agosto.

Sabato 2 agosto

Ore 11.30/12.30 – Allenamento presso “Il T Quotidiano Arena” Ore 17.30 Polonia-Senegal (Sky Sport Basket, canale 209) Ore 20 Italia-Islanda (Sky Sport Basket, canale 209)

Domenica 3 agosto

Ore 11.30/12.30 – Allenamento presso “Il T Quotidiano Arena” Ore 16.30 Islanda-Polonia/Senegal (Sky Sport Basket, canale 209) Ore 19 Italia-Polonia/Senegal (Sky Sport Basket, canale 209) Le partite dell'Italia nella Trentino Basket Cup, a cominciare da quella di oggi contro l'Islanda, saranno visibili su Sky Sport Basket, al canale 209. Match visibili anche in streaming su Sky Go e Now. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)