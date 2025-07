Ucraina, Trump contro Putin: “Attacchi Russia disgustosi, applicherò sanzioni”

(Adnkronos) – lra del presidente Usa Donald Trump, secondo cui le azioni della Russia in Ucraina sono "disgustose". Per il tycoon infatti, è "disgustoso quello che stanno facendo. Penso che sia disgustoso", le parole ai giornalisti. "Applicheremo sanzioni. Non so se le sanzioni lo infastidiscano", ha poi aggiunto il presidente degli Stati Uniti, riferendosi al suo omologo russo Vladimir Putin. Secondo quanto dichiarato ieri dall'alto diplomatico statunitense John Kelley al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il presidente degli Stati Uniti vuole raggiungere un accordo per porre fine alla guerra in Ucraina entro la prossima settimana, ovvero entro l'8 agosto. "Gli Stati Uniti sono pronti ad attuare misure aggiuntive per garantire la pace", ha affermato Kelley all'Onu. Le parole del presidente americano arrivano all'indomani del maxi attacco russo a Kiev, ma anche nelle egioni di Dnipro, Poltava, Sumy, Mykolaiv, causando almeno 16 morti e oltre 150 feriti. Un attacco "brutale e deliberato", secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha bollato ancora una volta Mosca come "terroristi". Zelensky ha poi rivolto un appello a tutti i Paesi del mondo a lavorare per un "cambio di regime" in Russia. "Se il mondo non punta a un cambio di regime in Russia, ciò significa che anche dopo la fine della guerra, Mosca continuerà a tentare di destabilizzare i paesi vicini", le parole di Zelensky, partecipando in videoconferenza all'incontro sui 50 anni degli Accordi di Helsinki. "Credo che la Russia possa essere spinta a porre fine a questa guerra. È stata lei a iniziarla e possiamo costringerla a porvi fine", ha aggiunto il leader ucraino. È stata "una mattinata orribile a Kiev", ha commentato intanto su X il ministro degli Esteri ucraino, Andriï Sybiga, aggiungendo che “è ora di esercitare la massima pressione su Mosca” e informando di “edifici residenziali distrutti e di scuole e ospedali danneggiati”. “Il presidente americano è stato molto generoso e paziente con Putin, cercando di trovare una soluzione”, ha continuato Sybiga. “E’ ora di sincronizzare tutte le misure sanzionatorie. È ora di imporre la pace con la forza”, mentre il presidente russo “cerca solo di distruggere e uccidere”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)