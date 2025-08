Sinner, allenamenti devastanti (e calcio tennis) a Montecarlo. Jannik prepara gli Us Open con Berrettini

(Adnkronos) –

Jannik Sinner si prepara agli Us Open a Montecarlo, tra allenamenti e sorrisi con l'amico Matteo Berrettini. Il numero uno del ranking Atp, reduce dalla fenomenale vittoria a Wimbledon, sta lavorando per i prossimi tornei in America, con l'obiettivo di riconfermarsi campione nello Slam di New York. L'azzurro, affiancato da coach Simone Vagnozzi e dal preparatore Umberto Ferrara, in questi giorni sta lavorando con Berrettini (al quarto torneo consecutivo saltato, dopo l'ultimo infortunio). Per Sinner e Berrettini, lavoro fisico e preparazione atletica, ma anche scambi sul cemento e partite devastanti a calcio tennis per chiudere le sessioni giornaliere. A raccontarlo lo stesso Jannik, con una serie di foto e video condivisi su Instagram. Dopo una prima foto pubblicata nelle stories, in cui Sinner si mostra stanchissimo e sdraiato a terra insieme al suo staff, c'è una story della partita a calcio tennis giocata insieme a Berrettini contro coach Vagnozzi e il preparatore Umberto Ferrara. Un modo per alleggerire la tensione e sorridere in vista dei prossimi impegni. E di un calendario molto fitto, che consentirà pochi errori all'azzurro per conservare il trono del ranking Atp. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)