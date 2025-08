Mondiali di nuoto, Curtis ottava nella finale dei 100 sl. Record Ceccon nella semifinale farfalla

(Adnkronos) –

Niente da fare per Sara Curtis ai Mondiali di nuoto 2025 di Singapore, mentre Ceccon fa segnare un nuovo record italiano nella semifinale dei 100 farfalla. Nella finale della gara regina del nuoto, i 100 metri stile libero, Curtis è arrivata ottava, dopo aver percorso i primi 50 metri in seconda posizione, chiudendo con il tempo di 53"41. Oro all'olandese Merrit Steenbergen (52"55), argento all'australiana Mollie O'Callaghan (52"67), bronzo alla statunitense Torri Huske (52"89). Curtis, in ogni caso, è già entrata nella storia del nuoto italiano, diventando la prima azzurra a riuscire ad accedere alla finale dei 100 stile libero. Thomas Ceccon riesce invece a centrare la finale dei 100 metri farfalla, dopo la delusione dei 200 dorso e domani andrà a caccia di una nuova medaglia. Il nuotatore azzurro ha superato la semifinale abbattendo il record italiano nella specialità e migliorando il suo primato di 21 centesimi, chiudendo con il tempo di 50"42, il quinto tempo della vasca. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)