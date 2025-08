Calcio femminile: le società del perugino uniscono le forze per un progetto comune

Una serata che potrebbe segnare una svolta per il calcio giovanile femminile a Perugia. Undici storiche società del territorio si sono riunite ieri in un incontro definito da molti “storico”, con l’obiettivo di promuovere insieme lo sviluppo del calcio femminile. Un appuntamento che ha visto protagoniste realtà sportive di lunga tradizione e che si è svolto in un clima di straordinaria collaborazione, al di là delle rivalità che solitamente animano il mondo dello sport.

All’incontro, a cui ha preso parte anche Stefano Moricciani, Delegato Regionale Femminile del Settore Giovanile e Scolastico (SGS), hanno partecipato Academy San Sisto 2023, Castel del Piano, Don Bosco, Junior Santa Sabina, Madonna Alta, Montemorcino e San Marco Juventina. Hanno invece comunicato la loro assenza, pur sostenendo l’iniziativa, le società Agilla, Ellera, Mantignana Monte Malbe e Virtus Collina.

L’incontro ha rappresentato molto più di una semplice riunione operativa: è stato un momento di confronto sincero e costruttivo, in cui tutte le realtà presenti hanno riconosciuto l’urgenza di agire insieme per abbattere gli ostacoli – culturali e strutturali – che ancora limitano la partecipazione delle bambine e delle ragazze al gioco del calcio.

«Un momento storico», ha commentato Moricciani, «perché mai prima d’ora tante società del territorio avevano deciso di affrontare insieme un tema condiviso con spirito di squadra e visione». Il messaggio è chiaro: quando lo sport supera i confini delle singole maglie per indossare quella della crescita collettiva, ogni obiettivo può diventare raggiungibile.

Le società hanno già concordato di rivedersi subito dopo Ferragosto per pianificare i prossimi passi del progetto. Un segnale forte che lascia intravedere non solo la volontà di cambiamento, ma anche la determinazione a renderlo concreto.