Anthony Hopkins prova la maschera viso di Kim Kardashian ed è subito… Hannibal Lecter

(Adnkronos) – Un tuffo nel passato… i cinefili non possono che apprezzare. Anthony Hopkins si è reso protagonista di uno sketch esilarante in cui prova la nuova maschera viso firmata 'Skims', il brand di Kim Kardashian, e ha colto l'occasione per omaggiare, a modo suo, uno dei suoi personaggi più iconici: Hannibal Lecter. Con la maschera addosso e un suono animalesco che non lascia dubbi. Hopkins ha rievocato 'Il silenzio degli innocenti', facendo venire (o tornare) i brividi e forse… qualche risata. "Ciao Kim, mi sento già 10 anni più giovane", scherza l'attore 87enne prima di citare una battuta cult del film del 1991 rivolte al personaggio interpretato da Jodie Foster: "[…] mangiai il suo fegato con un bel piatto di fave e un buon Chianti". E nella didascalia scrive: "Grazie Kim, non avere paura di venire a cena da noi". Il web è impazzito. Kardashian e il suo brand "non avrebbero potuto chiedere di meglio", si legge tra i commenti sotto al post. Tra gli utenti del web c'è chi sostiene che il nuovo prodotto di 'Skims' sia "una versione beauty della maschera di Hannibal Lecter". "Marketing geniale", sottolinea qualcuno. Si… degno di un colpo di scena da Oscar. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)