Temptation Island, Valerio non torna indietro: “Sarah rimane importante, ma ora c’è Ary”

(Adnkronos) – È stato uno dei momenti più intensi e dolorosi di questa edizione di Temptation Island. Sarah e Valerio si sono detti addio al termine del falò di confronto dopo 5 anni di relazione. A distanza di un mese la scelta di Valerio non è cambiata. Una volta usciti dal programma, i due si sono rivisti per un confronto. Inizialmente è stato difficile, la conversazione si è conclusa con un acceso litigio. In un secondo confronto, le cose sono cambiate, il dialogo si è aperto. "5 anni di relazione non si cancellano, lei è una persona davvero importante per me", ha detto Valerio. Valerio, poi, ha confermato la sua frequentazione con Arianna, la tentatrice che ha baciato e che ha scatenato la crisi con Sarah. Arianna è stata ospite con lui e insieme hanno spiegato: "Ci siamo visti spesso e sta nascendo una storia". A chiudere, la promessa di Valerio: "La porterò a Como a vedere la Lazio, il nostro incontro è stato destino". Sarah, dal canto suo, sta cercando di affrontare la rottura: "Non è facile, Valerio mi manca tanto", ha ammesso in lacrime. Valerio dopo aver baciato la tentatrice Arianna aveva deciso di chiedere un falò di confronto alla fidanzata Sarah, ammettendo di non provare più i sentimenti di un tempo. Le immagini del tradimento non hanno lasciato spazio a dubbi e hanno colpito profondamente Sarah che è scoppiata in lacrime. Durante il faccia a faccia, Valerio ha esposto i suoi sentimenti ormai cambiati e ha ammesso che il bacio con la tentatrice era "sentito". Sarah ha cercato di ottenere spiegazioni sul comportamento di Valerio, chiedendogli perché avesse scelto di tradirla proprio all'interno del programma, consapevole della presenza delle telecamere. Valerio, però, non ha mostrato ripensamenti e ha confermato la sua posizione: "Io sono convinto di quello che ho fatto, non me ne pento", ha dichiarato, prima di lasciarsi andare a un pianto liberatorio. Nonostante il dolore, Sarah ha cercato di consolarlo: "Ti voglio bene lo stesso, anche se non mi ami più". Poco prima di concludere il falò, Valerio ha chiesto scusa a Sarah ammettendo il proprio errore: "Non avrei mai voluto farti soffrire". Parole che seguono la sua scelta. Valerio ha lasciato il programma da solo, senza la sua fidanzata e senza la tentatrice. Sarah e Valerio si sono stretti in un lungo abbraccio: "Scusa, non mi scorderò mai di te", ha detto lui. "Ti ho fatto tanto male anche io", ha aggiunto lei, prima di chiedergli un'altra possibilità. "Non posso mentire a me stesso", ha concluso lui, convinto delle sue parole e dei suoi sentimenti. Valerio è andato via, ma si è voltato per un ultimo sguardo salutando la sua, ormai ex, fidanzata Sarah.