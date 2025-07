Salute e accoglienza: nasce in Umbria il progetto SAFE per tutelare i migranti piu’ fragili

È stato presentato ufficialmente a Perugia, nella Sala Fiume di Palazzo Donini, SAFE – Salute e accoglienza per le fragilità emergenti, il nuovo progetto triennale che punta a garantire una presa in carico socio-sanitaria integrata e uniforme per i richiedenti e titolari di protezione internazionale (Rtpi), compresi i minori stranieri non accompagnati (Msna), presenti nelle strutture di accoglienza della regione.

L’iniziativa, finanziata dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021–2027, vede come capofila la Usl Umbria 1, affiancata da Usl Umbria 2, Anci Umbria, Cidis Impresa Sociale ETS e Famiglia Nuova Società Cooperativa Sociale. Obiettivo centrale del progetto è costruire un modello stabile e replicabile di governance territoriale in grado di rispondere alle vulnerabilità fisiche e psichiche di una popolazione sempre più esposta a fragilità complesse.

Durante la conferenza stampa, il direttore generale della Usl Umbria 1, Emanuele Ciotti, ha illustrato le linee guida di SAFE, evidenziandone il carattere strategico. Ha parlato di un progetto fortemente voluto dalla Regione Umbria, incentrato sul rafforzamento dei servizi già esistenti, in particolare attraverso l’apertura e il potenziamento degli ambulatori per migranti, ma soprattutto sulla promozione dell’alfabetizzazione sanitaria. Quest’ultima è ritenuta essenziale per consentire ai migranti di comprendere e accedere efficacemente al sistema sanitario.

Il presidente di Anci Umbria, Federico Gori, ha sottolineato l’importanza della collaborazione istituzionale multilivello, parlando di un modello di governance che vede i Comuni già attivamente coinvolti nell’accoglienza e che, con SAFE, potrebbe integrarsi nel Piano socio-sanitario regionale. Ha definito il progetto un’opportunità concreta per rafforzare un sistema più inclusivo, orientato alla coesione sociale.

Dal mondo del terzo settore, la referente di Cidis, Laura Panella, ha evidenziato il valore sociale delle attività previste: percorsi formativi per operatori, laboratori di alfabetizzazione sanitaria e la costruzione di un think tank regionale focalizzato sul tema delle mutilazioni genitali femminili. Ha espresso l’auspicio che le buone pratiche sviluppate durante il progetto possano essere mantenute e adottate in via permanente.

Simona Carosati, della Usl Umbria 2, ha annunciato l’attivazione di due nuovi ambulatori per migranti, a Foligno e Terni, in aree dove questi servizi erano assenti. L’esperienza già in essere nella Usl Umbria 1, dove nel 2024 sono stati presi in carico oltre 100 pazienti nel Distretto del Perugino, è stata assunta come modello di riferimento.

A intervenire anche Enrico Battini di Famiglia Nuova, che ha illustrato il ruolo dell’équipe mobile multiprofessionale (Emm), composta da operatori sociali, sanitari e mediatori culturali, il cui compito sarà quello di intercettare e accompagnare i migranti più fragili, promuovendone l’autonomia nella gestione della propria salute.

A chiudere gli interventi è stata la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, che ha dichiarato il proprio orgoglio per un’iniziativa nata all’interno del sistema sanitario pubblico. Ha parlato di un progetto innovativo e sperimentale, in grado di colmare un vuoto strutturale nell’interconnessione tra servizi sanitari e accoglienza migranti, coerente con i principi costituzionali di equità e inclusione.

Le azioni previste

Il progetto SAFE si articola in cinque azioni principali. Prima fra tutte, la creazione di Comitati integrati di coordinamento territoriali (Cict) per promuovere standard assistenziali uniformi e protocolli sociosanitari condivisi. Previsto anche il potenziamento degli ambulatori per migranti da parte delle due Usl umbre e l’attivazione dell’équipe mobile multiprofessionale per interventi di prevenzione, diagnosi e presa in carico, con il supporto di una consulenza antropologica ed etnoclinica.

Elemento centrale del progetto è inoltre il rafforzamento delle competenze degli operatori pubblici e privati, attraverso interventi formativi e laboratori di apprendimento cooperativo. Particolare attenzione sarà riservata alla health literacy, ovvero all’educazione sanitaria dei migranti, per migliorarne l’accesso consapevole ai servizi.

Infine, SAFE prevede una strategia di comunicazione efficace per coinvolgere tutti gli stakeholder, assicurando la massima trasparenza e favorendo la diffusione delle informazioni tra le comunità interessate.

Il contesto umbro

Secondo i dati aggiornati al 15 luglio 2025, in Umbria sono presenti 2.386 migranti nelle strutture di prima accoglienza (Cas), di cui 1.697 nella provincia di Perugia e 689 in quella di Terni. Nelle strutture Sai (Sistema Accoglienza e Integrazione) si contano 477 Rtpi, distribuiti in 16 progetti attivi in 13 Comuni umbri. A livello nazionale, i migranti sbarcati nei primi sette mesi del 2025 sono stati 36.545, di cui 6.545 minori non accompagnati.

Le statistiche regionali mostrano che circa il 70% dei Rtpi e dei Msna presenta vulnerabilità psico-sociali significative. Questo dato, unito alla frequente esposizione a esperienze traumatiche, rende questa popolazione particolarmente esposta al rischio di disturbi psicopatologici. In tale scenario, SAFE si pone come strumento concreto per rispondere ai bisogni emergenti e contribuire a una crescita inclusiva, sociale e sanitaria della comunità umbra.