Marche, Conte: “Non ci sono ragioni per chiedere passo indietro a Ricci”

(Adnkronos) – “Non ci sono ragioni per chiedere un passo indietro a Ricci”. Così Giuseppe Conte sul candidato del centrosinistra nelle Marche, Matteo Ricci, in conferenza stampa nella sede M5S. “Abbiamo apprezzato che non ci sia stata la tentazione di urlare alla giustizia ad orologeria e che Ricci non si sia avvalso della facoltà di non rispondere. È una facoltà, ovviamente, ma – sottolinea Conte – abbiamo apprezzato che abbia risposto con la massima puntualità e trasparenza. Ora la procura farà il suo lavoro e noi ci fidiamo del lavoro della magistratura”. Il sostegno a Matteo Ricci “è allo stato legato a dei fatti e degli elementi. Se dovessero cambiare questi elementi, e ci fossero fatti sopravvenuti, ne trarremo le conseguenze, li valuteremo", ha chiarito. “Chiederemo a Ricci per rafforzare i principi di legalità l’adozione del protocollo di legalità: che vengano adottati presidi per controllo più efficace del sistema degli affidi diretti. Questo principio non vale solo per le Marche”. "Ho molto apprezzato le parole di Conte sulle Marche e concordo con lui nel rafforzare in Regione i presidi di legalità, di trasparenza e di controllo su affidamenti diretti, nomine e consulenze" – fa sapere l'europarlamentare Pd candidato alla presidenza della Regione Marche – . Ringrazio il Movimento 5 Stelle, ora riprendiamo la campagna elettorale e cambiamo le Marche insieme”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)