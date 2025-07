Laura Dahlmeier, abbandonati i piani di recupero del corpo della campionessa olimpica

(Adnkronos) – I soccorritori in Pakistan hanno abbandonato i piani di recuperare il corpo della due volte campionessa olimpica di biathlon tedesca Laura Dahlmeier, per rispettare le sue volontà ed evitare di mettere a rischio altre vite, ha dichiarato oggi alla Dpa il collega scalatore Thomas Huber. Dahlmeier, 31 anni, è stata travolta da una frana vicino alla cima del Laila Peak, alto 6.069 metri, nella catena montuosa del Karakorum, lunedì scorso, hanno riferito i suoi dirigenti e le autorità locali. È stata dichiarata morta mercoledì sera, dopo che le operazioni aeree e terrestri per recuperarla dal Laila Peak, nella regione del Gilgit-Baltistan (Gb), non hanno avuto successo. Ieri le autorità pakistane hanno dichiarato che le squadre di soccorso guidate da alpinisti internazionali e portatori d'alta quota locali avrebbero avviato una nuova operazione per recuperare il suo corpo. "Quando abbiamo visto il corpo di Laura, era chiaro che ci aveva abbandonato. Da alpinisti esperti abbiamo deciso di non andare a recuperare il suo corpo", ha detto telefonicamente alla Dpa Huber, che si trova nella regione. "Il corpo si trovava su un terreno molto difficile, il che avrebbe rappresentato un grande rischio per la squadra di soccorso", ha detto Huber, anche lui tedesco e membro della squadra che è salita per salvare Dahlmeier. "Abbiamo deciso di rispettare l'ultimo desiderio di Laura. Non voleva che nessuno rischiasse la vita per recuperarla". La regione settentrionale del Pakistan ospita diverse vette mozzafiato, alcune delle quali superano gli 8mila metri. La regione attrae ogni anno centinaia di alpinisti da tutto il mondo, Europa inclusa. Gli incidenti, a volte mortali, sono comuni durante queste spedizioni, soprattutto sul K2 e sul Nanga Parbat, entrambe cime di 8mila metri. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)