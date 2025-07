Forza Italia, Tajani a Cologno Monzese: incontra Marina e Pier Silvio Berlusconi

(Adnkronos) – Il vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani è a Cologno Monzese per incontrare i figli di Silvio Berlusconi, la presidente del gruppo Mondadori, Marina, e l'ad di Mediaset Pier Silvio. Al pranzo di lavoro, riferiscono fonti parlamentari del centrodestra, è presente l'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio e storico braccio destro del fondatore di Fi, Gianni Letta. La riunione servirà a fare il punto della situazione prima della pausa estiva. Un incontro tra la primogenita del Cav e Tajani si sarebbe dovuto tenere circa due settimane fa nella casa milanese della presidente di Mondadori, ma poi è stato rinviato perché il ministro degli Esteri era in partenza per una missione a Washington e i tempi sarebbero stati troppo stretti. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)