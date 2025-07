Auto contromano sull’A32, un morto e quattro feriti sulla Torino-Bardonecchia

(Adnkronos) – E' di un morto e quattro feriti il bilancio di grave incidente stradale che si è verificato sull’autostrada A32 Torino-Bardonecchia in direzione del comune dell’alta Valsusa. Secondo una prima ricostruzione a causare l’incidente, avvenuto nei pressi di San Didero, sarebbe stata un’auto che procedeva contromano. Sul posto sono intervenuti i sanitari dei 118, i vigili del fuoco che hanno estratto le vittime dalle lamiere delle auto coinvolte e gli agenti della polizia stradale per i rilievi dell’accaduto. Al momento l’autostrada è chiusa in direzione Bardonecchia. Solo il 27 luglio scorso erano state 4 le vittime di un incidente analogo avvenuto sulla A4 Torino-Milano tra Novara est e Marcallo Mesero, quando un’auto guidata da un anziano aveva imboccato contromano l’autostrada schiantandosi contro quella sulla quale viaggiavano quattro persone. Nell’urto sono morti quattro uomini, l’anziano e tre persone che si trovavano a bordo dell’altra vettura, mentre la moglie di una delle vittime è rimasta gravemente ferita nell'impatto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)