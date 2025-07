Ucraina, Cremlino: “Sanzioni Usa? Economia della Russia ormai è immune”

(Adnkronos) – "Viviamo da diverso tempo sotto una quantità enorme di sanzioni e la nostra economia funziona". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in dichiarazioni riportate dall'agenzia russa Tass all'indomani delle parole di Donald Trump. "Certamente, abbiamo già acquisito una certa immunità", ha aggiunto. "Continuiamo a registrare tutte le dichiarazioni del presidente Trump, di altri rappresentanti della comunità internazionale sull'argomento" ha detto Peskov, come riporta l'agenzia russa Tass, dopo che ieri il tycoon ha ribadito il nuovo ultimatum – "dieci giorni da oggi", ha detto – imposto al leader russo Vladimir Putin e che Mosca andrà incontro a nuove sanzioni, compresi dazi secondari, se non accetterà il cessate il fuoco con l'Ucraina. Lo stesso Trump ha anche ammesso di non sapere "se questo avrà un effetto sulla Russia". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)