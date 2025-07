Senato, no dell’Aula a richiesta autorizzazione a procedere contro Sangiuliano

(Adnkronos) – Con 112 voti favorevoli (57 contrari) l'Aula del Senato ha approvato la relazione della Giunta per le autorizzazioni e le immunità di Palazzo Madama che chiedeva di dire no alle richieste degli inquirenti di procedere nei confronti dell'allora ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Il caso, con l'accusa di peculato, è quello della chiave d'oro della città di Pompei, donata dal sindaco della città campana, all'allora titolare del ministero del Collegio Romano. La Giunta chiedeva di confermare il "diniego della richiesta di autorizzazione a procedere per l’imputazione contestata, attesa la sussistenza nel caso di specie dell’esimente del perseguimento del preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di Governo". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)