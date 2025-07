Paura per Carles Perez, l’ex Roma morso da un cane ai genitali

(Adnkronos) –

Carles Perez morso da un cane ai genitali. L'ex attaccante della Roma, ora in Grecia all'Aris Salonicco, ma di proprietà del Celta Vigo, è stato ferito gravemente mentre camminava con il proprio cane. Secondo la ricostruzione dei media greci, contro Perez si sarebbe scagliato un altro cane, lasciato senza guinzaglio dal padrone, che prima ha attaccato l'animale domestico dello spagnolo e poi ha morso l'attaccante, intervenuto per proteggere il proprio cane. Perez avrebbe subito lesioni nella zona genitale ed è stato immediatamente trasportato in ospedale. Le sue condizioni, secondo quanto fatto trapelare dal personale medico, sarebbero descritte come gravi e potrebbero richiedere un intervento chirurgico. L'Aris Salonicco ha subito espresso sostegno al suo giocatore, costretto a saltare il preliminare di Conference League contro gli azeri dell'Araz Naxcivan, e ha già comunicato che intraprenderà azioni legali contro il padrone del cane che ha aggredito Perez. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)