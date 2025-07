Ozzy Osbourne, in migliaia a Birmingham per l’ultimo saluto sulle note di ‘Iron man’

(Adnkronos) – In migliaia a Birmingham per l’ultimo saluto a Ozzy Osbourne, l’iconica voce dei Black Sabbath, morto il 22 luglio scorso a 76 anni. Un corteo funebre ha sfilato per le vie della sua città natale, percorrendo Broad Street e il Black Sabbath Bridge, stracolmo di fiori e omaggi alla rockstar, prima di sostare presso la panchina dei Black Sabbath, dove i fan hanno lasciato nell'ultima settimana migliaia di fiori, palloncini e messaggi scritti a mano. Proprio a Birmingham Ozzy ha cantato per l’ultima volta il 5 luglio scorso in 'Back To The Beginning', un concerto evento andato in scena al Villa Park. Ad accompagnare il corteo funebre, la famiglia di Ozzy, visibilmente commossa, la moglie Sharon e i tre figli della coppia, Kelly, Aimee e Jack, oltre ai musicisti della band Bostin Brass che hanno suonato alcune canzoni dei Sabbath, inclusa ‘Iron man’. Prima di prendere parte ai funerali in forma privata, Sharon Osbourne ha deposto dei fiori in onore del marito, salutando i fan con la mano. Il feretro del ‘Principe delle Tenebre’ ha quindi sfilato scortato dalla polizia all’interno di un’auto nera decorata con tanti fiori, mentre alcuni fan hanno lanciato sul cofano girasoli e rose rosse. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)