Giulia De Lellis incinta: “Gravidanza voluta, mi innamoro di Tony Effe ogni giorno”

(Adnkronos) – Procede a gonfie vele la prima gravidanza di Giulia De Lellis. L'influencer è in dolce attesa di una bambina, che si chiamerà Priscilla. Con un video postato sui social, De Lellis si è lasciata andare a un racconto intimo del momento speciale che sta vivendo al fianco del fidanzato e futuro papà, Tony Effe. "La mia gravidanza sta andando nei migliori dei modi, sto benissimo. Mi sento fortunata e non è scontato. Sono molto felice perché è stata una gravidanza desiderata, cercata, voluta, volutissima", ha esordito Giulia De Lellis, visibilmente raggiante. Giulia ha rivelato di aver voluto aspettare il momento giusto, nonostante il compagno fosse pronto già da tempo: "Fosse stato per il mio ragazzo, penso dopo i 2 o 3 mesi già potevamo iniziare ad avere un bambino, io ho preferito far passare delle situazioni, prenderci una casa un po' più grande", ha raccontato. La bambina si chiamerà Priscilla, nome scelto proprio dal rapper romano: "Significa antica, qualcosa di estremamente nobile e importante. Sono completamente innamorata del suo nome. Quando lui mi ha detto questo nome io mi sono innamorata di nuovo di lui. Il modo in cui me l'ha detto mi ha fatta emozionare", ha spiegato. La gravidanza sta inevitabilmente influenzando il suo umore e il rapporto di coppia: "Mi capita spesso di innamorarmi di nuovo di lui durante la giornata o… di odiarlo! E questa cosa fa parte della gravidanza. Sono diventata una piagnona, ho dei picchi ridicoli. Io solitamente non sono mai gelosa, in gravidanza faccio scenate di gelosia", ha aggiunto. "Il mio fidanzato l'ha presa benissimo – ha spiegato Giulia con gli occhi lucidi – è stato un momento veramente intenso in cui ho provato un'emozione che non vi posso descrivere. Un'emozione nuova anche per me, non posso paragonarla ad altre". De Lellis racconta che desiderava tanto fosse una femminuccia: "Tutti erano convinti fosse un maschietto, ovviamente sarei comunque stata felice, però una bambina credo sia una ricompensa divina".