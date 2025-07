Tutto pronto per l’Agosto Corcianese: un ponte tra arte, storia e musica

Dal 13 al 17 agosto il borgo di Corciano si trasforma in un palcoscenico diffuso dove arte, storia, musica e cultura si fondono in un’esperienza unica. La 61esima edizione dell’Agosto Corcianese, organizzata dall’Associazione Turistica Pro Loco Corcianese in collaborazione con il Comune di Corciano e con il sostegno della Regione Umbria, della Banca Centro Toscana Umbria – Gruppo BCC Iccrea e di numerose realtà imprenditoriali locali, torna in scena, confermando ancora una volta il suo ruolo centrale tra gli appuntamenti culturali estivi umbri.

Incastonato tra le colline che uniscono il Lago Trasimeno alla Valle del Tevere, Corciano, uno dei Borghi più belli d’Italia e riconosciuto “Destinazione Europea d’Eccellenza”, torna a risplendere grazie a un programma che celebra le sue origini rinascimentali e la sua vocazione artistica, culturale e musicale.

La presentazione martedì 29 luglio a palazzo Donini, a Perugia, alla presenza del consigliere regionale Cristian Betti, Riccardo Vescovi (vicepresidente della Provincia di Perugia, Francesco Mangano (assessore alla Cultura del Comune di Corciano), Lorenzo Spurio Passamonti (presidente Pro Loco Corciano). In sala anche Marco Giovagnola (Banca Centro Toscana Umbria – Gruppo BCC Iccrea), Gianni Paolini Paoletti (Anbima Umbria), Wladimiro Boccacini (centro Cardinali), Annalisa Sabelli Fioretti (ideatrice del Premio Umbria del Cuore) e il maestro Alessandro Celardi.

«L’Agosto Corcianese è molto più di un evento culturale – il messaggio del sindaco Pierotti, impossibilitato a essere presente per un impegno istituzionale – è un volano concreto per lo sviluppo locale, un motore che genera indotto, valorizza le nostre eccellenze e attrae visitatori da ogni parte d’Italia e non solo. In un’epoca in cui i piccoli borghi cercano nuove forme di vitalità, questa manifestazione rappresenta per Corciano un esempio virtuoso di come la cultura possa diventare leva strategica per il turismo sostenibile e la coesione sociale. Il nostro impegno, come amministrazione, è quello di continuare a investire e a sostenere questo progetto, che non solo custodisce la memoria del passato, ma costruisce opportunità reali per il futuro. Grazie alla Pro Loco, ai volontari e a tutti coloro che rendono possibile questo straordinario racconto collettivo».

A fare eco nel ringraziare Pro Loco e volontari è l’assessore Mangano, che ha aggiunto: «L’Agosto Corcianese è ormai un punto di riferimento imprescindibile nell’estate, un festival che attrae turisti da tutta Italia e oltre, e che valorizza le nostre eccellenze artistiche, storiche e culturali. Il Comune rinnova con convinzione il proprio sostegno, consapevole del valore che questa manifestazione ha non solo per la comunità ma anche per la visibilità di Corciano».

«Quest’anno il festival si presenta in una forma più concentrata, ma non per questo meno intensa – le parole di Spurio Passamonti – La decisione di ridurre la durata è legata a due fattori: da un lato, la sempre più difficile reperibilità di volontari, anima insostituibile dell’Agosto Corcianese; dall’altro, le risorse economiche disponibili, che richiedono un’attenta selezione delle attività. Abbiamo scelto di investire con più forza sulla qualità delle rievocazioni storiche, migliorate grazie a un’approfondita ricerca filologica, e di valorizzare ancor di più la musica per banda, da sempre parte fondante della nostra identità culturale. Ringraziamo chi continua a credere in questo progetto, permettendoci di costruire ogni anno un’edizione nuova e viva».

«La provincia è vasta e composta da tante perle – ha asserito Vescovi – Corciano, punto di riferimento culturale per il nostro territorio, è una di quelle. Questo festival è radicato nel territorio. Siamo orgogliosi di dare il nostro patrocinio e rinnovo i complimenti agli organizzatori».

«Una grande emozione per me – il consigliere Betti, ex sindaco di Corciano, nel chiudere gli interventi – un ritorno a casa: Corciano è uno di quei luoghi che occupa un posto speciale nei miei pensieri. Come Regione stiamo lavorando per valorizzare sempre più le rievocazioni storiche che non sono solo veicolo di indotto turistico ma anche rappresentative dello spirito dei luoghi e anima culturale dei nostri cittadini».

Prima pietra: la musica

Ad aprire il festival, dal 6 al 10 agosto, sarà il tradizionale ciclo dedicato alla musica per banda, con masterclass e incontri internazionali che coinvolgeranno direttori e compositori da tutto il mondo con inoltre 3 diversi concerti, dal 8 al 10 agosto in piazza Coragino con 3 diverse orchestre di fiati.

Dal 6 al 9 agosto, “La Bottega del direttore”, corso di direzione bandistica tenuto da Catherine Rand (USA) in collaborazione con la Scuola di musica di Ferentino, l’University of Southern Mississippi (USA) e Anbima Umbria, offrirà lezioni pratiche e teoriche analizzando molteplici aspetti sul ruolo del direttore negli Stati Uniti, con prove aperte e concerti serali affidati agli allievi. Le formazioni coinvolte includono la Banda Giovanile Regionale dell’Anbima Umbria e la Banda giovanile Città di Ferentino e la Banda giovanile regionale dell’Anbima Umbria , protagoniste di esibizioni pubbliche e prove dirette.

A Corciano arriveranno giovani talenti per imparare a lavorare coesi in gruppo per “costruire” insieme concerti. Importante sarà il lavoro che si svolgerà a teatro dove potranno provare, studiare e creare.

Corciano investe nella formazione per rianimare un sistema: è una “bottega” di artigiani che offrirà a queste nuove generazioni un rinnovato bagaglio di esperienze fatto di idee innovative, progetti ed entusiasmo. Un lavoro iniziato molti anni fa con il Concorso internazionale di composizione originale per banda, proseguito poi con la Corciano Festival Orchestra e gli stages di formazione.

Il 9 e 10 agosto, il Teatro della Filarmonica ospiterà “La Bottega del Compositore” e i ragazzi avranno la possibilità di incontrarsi con i vincitori e i segnalati del 33esimo Concorso internazionale di composizione originale per banda di Corciano. Con loro analizzeranno le partiture e i metodi di scrittura. Tra i protagonisti: Pedro Salinas Robles (Spagna), Johan De Meij (Olanda), Ermenegildo Giordani (Italia), Massimiliano Sgargi (Italia) e Omachi Kazumi (Giappone). Le loro composizioni saranno eseguite nei vari concerti come, tra gli altri, quello del 10 agosto, diretto da Alessandro Celardi (curatore del settore musica), durante cui si terrà la cerimonia di premiazione.

Degna di nota la collaborazione con il prestigioso Concorso Internazionale per banda “Flicorno d’Oro” di Riva del Garda, che vedrà l’opera di Salinas Robles come brano d’obbligo nella categoria Eccellenza nell’edizione 2026.

Corciano tra Medioevo e Rinascimento

Dal 13 al 17 agosto prende vita il cuore storico dell’Agosto Corcianese, tra rievocazioni in costume, concerti, cortei e spettacoli teatrali e musicali. Il borgo si veste di festa con la cerimonia inaugurale, gli omaggi artistici alla tradizione bandistica e teatrale, e i suggestivi appuntamenti come le “Serenate di Menestrelli”, che quest’anno festeggiano 50 anni di attività con un rinnovato e articolato spettacolo itinerante (13 agosto) e un concerto con i “Carmina Burana” (16 agosto), la “Cerimonia del Lume” (14 agosto), il “Corteo del Gonfalone” (15 agosto), la Disfida degli arcieri (15 agosto) e i concerti serali nella magica cornice di piazza Coragino e della chiesa di San Francesco. Tra gli ospiti anche Cristiano Arcelli con la sua band, la cantautrice Elena Ledda con la musica sarda. Torna il Premio “L’Umbria del Cuore”, che quest’anno andrà a Igor Righetti (giornalista e conduttore Rai), e Gino Sirci, presidente della Sir Safety Perugia, accompagnato per l’occasione dal centrale bianconero Sebastian Solè (che riceverà il premio a nome della squadra).

Come sempre, non mancheranno le scene di vita rinascimentale animate da danzatori, attori, musici, e la suggestiva Taverna del Duca, dove gustare piatti della tradizione in un’atmosfera senza tempo.

La web app – Anche quest’anno, per rimanere sempre aggiornati sul programma, torna la web app “Corciano Festival” da consultare, senza necessità di alcuna installazione, sui propri smartphone. Nella web app si potranno trovare informazioni utili, programma (aggiornato in tempo reale in caso di variazioni), il menù della Taverna del Duca e una mappa del borgo utile per orientarsi. Per consultarla da smartphone: https://festival.corcianoapp.it/#/main

Il programma dettagliato sul sito ufficiale www.corcianofestival.it