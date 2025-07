Mondiali nuoto, Quadarella spaziale: argento nei 1500 sl con nuovo record europeo

(Adnkronos) –

Simona Quadarella vince la medaglia d'argento nei 1500 stile libero ai Mondiali di nuoto in corso a Singapore oggi martedì 29 luglio. L'azzurra, specialista della distanza, chiude dietro alla fuoriclasse americana Katie Ledecky, centrando però il miglior tempo della carriera che vale il nuovo record italiano ed europeo. Quadarella arriva al tocco con uno spaziale 15'31"79 (il suo primato italiano precedente era 15'40"89). Bronzo all'australiana Lani Pallister.

Simona Quadarella, in forma spettacolare a Singapore, ha dovuto cedere solo alla regina della specialità Katie Ledecky, in testa fin dall'inizio con un ritmo infernale (15'26"44 il tempo, a un passo dal nuovo record del mondo). "Sono veramente contenta – ha spiegato ai microfoni di Sky Sport – tutti questi cambiamenti mi stanno facendo bene. Quando mi sono resa conto che le cose stavano cambiando? La prima risposta importante l'ho avuta nelle batterie di ieri, centrando un tempo importante con facilità". Delusione per Nicolò Martinenghi. Il fuoriclasse azzurro, medaglia d'argento nei 100 rana, ha chiuso al settimo posto la sua semifinale dei 50 rana, restando fuori dalla finale. A vincere la sua semifinale il cinese Qin con 26″52, davanti all'azzurro Simone Cerasuolo con 26″64. Ottimo tempo per Cerasuolo, che domani avrà la possibilità di giocarsi una medaglia.