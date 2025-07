Fritz e la rivalità Sinner-Alcaraz: “Sono entrambi battibili”

(Adnkronos) – Tra i due litiganti, il terzo… potrebbe essere Taylor Fritz. Il tennista americano, fresco di semifinale a Wimbledon, dove è stato battuto in quattro set da Carlos Alcaraz, ha parlato della rivalità tra lo spagnolo e Jannik Sinner, trionfatore a Londra. In molti sono infatti convinti che Sinner e Alcaraz, rispettivamente numero uno e due del mondo, si divideranno, più o meno equamente i prossimi Slam, con poche possibilità di inserimento degli altri tennisti. Fritz però non è dello stesso avviso. "Con Alcaraz c'è stata una partita molto tirata a Wimbledon, ma non si discute che lui e Sinner stiano facendo meglio del resto del circuito, credo però molto dipenda dalle condizioni", ha detto Fritz in conferenza stampa da Toronto, dove sta giocando il Masters 1000, "nelle giuste condizioni, come ad esempio con un campo abbastanza veloce, penso che siano entrambi battibili". Fritz vede la possibilità quindi di inserirsi nel dualismo tra i due, a poche settimane dagli US Open, dove nell'ultima edizione è arrivato in finale, prima di essere battuto da Sinner: "Se ci sono le giuste condizioni, se loro non giocano al meglio. Se vnci i punti importanti, o hai un'ottima giornata al servizio e loro sono un po' off, sono molto battibili", ha ribadito l'americano, numero quattro del ranking Atp, "se invece volete chiedermi se siano battibili nella loro miglior giornata, allora è un po' diverso". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)