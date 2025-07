Pompei, cede braccio meccanico: gravi 2 operai dopo volo di 15 metri

(Adnkronos) – Incidente sul lavoro oggi, lunedì 28 luglio, a Pompei nel Napoletano. Ha ceduto un braccio meccanico, facendo castello da 15 metri d'altezza. Due operai sono gravi, ricoverati all'Ospedale del Mare. Sul posto la polizia municipale che ha avviato le indagini su delega della Procura di Torre Annunziata e gli agenti del commissariato. Secondo una prima ricostruzione, i due, mentre si trovavano al lavoro all'interno di un cestello mobile, sono precipitati a causa della rottura del braccio meccanico. In corso i rilievi per verificare la dinamica e le cause precise dell'incidente. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)