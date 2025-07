Tour de France, oggi ultima tappa: orario, percorso e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) – Ultima tappa del Tour de France 2025. Oggi, domenica 27 luglio, è il giorno della frazione numero 21 della Grande Boucle, con 132,3 km tra Mantes-la-Ville (Yvelines) e gli Champs-Élysées (Parigi), dove i corridori taglieranno il traguardo della 112esima edizione. Passerella trionfale per Tadej Pogacar, già nella leggenda con la sua quarta vittoria in terra francese. Ecco orario, percorso e dove vedere ultima tappa del Tour 2025. L'ultima tappa del Tour de France 2025 sarà inedita. Tra Mantes-la-Ville e gli Champs-Élysées a Parigi, il gruppo farà una deviazione verso la Butte Montmartre. Nella parte finale sono previsti poi tre passaggi lungo la rue Lepic, per salire sul punto più alto della capitale, fino alla Basilica del Sacro Cuore. Con questo Gpm di quarta categoria (oggi saranno 4), potrebbero mescolarsi le carte in vista dell'arrivo sugli Champs-Élysées. Il Tour de France 2025 sarà visibile in diretta (in chiaro) su Rai 2. L'ultima tappa di oggi, domenica 27 luglio, inizierà intorno alle 16:25. Frazioni complete disponibili anche in diretta su Discovery+ ed Eurosport, visibile su Tim Vision, Dazn e Amazon Prime Video. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)