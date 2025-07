Incidente su SS16 a Mola di Bari, auto contro van: morta 33enne incinta

(Adnkronos) – Una donna di 33 anni, incinta, è morta in un grave incidente avvenuto nella notte tra sabato 26 luglio e domenica 27 sulla statale 16 in direzione Brindisi, all'altezza di Mola di Bari. La vittima, che era di Ortona (Chieti), era alla guida di un'auto che si è scontrata con un van. L'uomo che si trovava in auto con lei, un 30enne, è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Bari. A bordo della Fiat Punto anche una donna di 29 anni anche lei finita in ospedale a Monopoli. Sul posto, sono intervenuti i Carabinieri. Sull'altro mezzo, un furgone Mercedes, a noleggio con conducente, guidata da un 59enne di Bari, c'erano tre turisti ucraini, tra cui un bambino di 9 anni, tutti rimasti feriti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)