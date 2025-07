Leao, omaggio da brividi a Diogo Jota dopo il gol contro il Liverpool

(Adnkronos) – Una dedica speciale per un amico speciale, scomparso poche settimane fa. Oggi, sabato 26 luglio, Rafa Leao ha dedicato il gol dell'1-0 segnato nell'amichevole tra Milan e Liverpool a Diogo Jota, attaccante portoghese dei Reds e compagno di nazionale del numero 10 rossonero morto in un incidente stradale. Leao ha battuto Alisson con un gran sinistro, dopo una bella progressione sulla fascia. Poi si è fermato per esultare in modo particolare, con le mani giunte in segno di preghiera, mostrando il '20' con le dita (il numero di Diogo Jota).

A Hong Kong, dove si è giocata l'amichevole, i tifosi sono arrivati allo stadio con tante maglie di Diogo Jota e al minuto 20 c'è stato un tributo da brividi dei quasi 50mila spettatori presenti, tutti in piedi per applaudire il calciatore scomparso. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)