Gaza, Gb-Francia-Germania: “Stop a catastrofe umanitaria”. Meloni: “Favorevole a Stato Palestina, ma tempi non maturi”

(Adnkronos) – Sì a uno Stato di Palestina ma non ora. A pensarla così la premier Giorgia Meloni. "L’ho detto varie volte, anche in Parlamento. L’ho detto alla stessa autorità palestinese e l’ho detto anche a Macron: io credo che il riconoscimento dello Stato di Palestina, senza che ci sia uno Stato della Palestina, possa addirittura essere controproducente per l’obiettivo", ha detto a 'Repubblica'. Le parole della presidente del Consiglio arrivano dopo che il presidente francese ha ufficializzato la volontà di riconoscere lo Stato di Palestinae l'appello di Francia, Germnia e Gran Bretagna a fermare la "catastrofe umanitaria" a Gaza. "Se qualcosa che non esiste viene riconosciuto sulla carta, il problema rischia di sembrare risolto, quando non lo è", aggiunge la premier sottolineando: "Quanto ho detto è la ragione per la quale essendo favorevolissima allo Stato della Palestina, non sono favorevole al suo riconoscimento a monte di un processo per la sua costituzione". Giorgia Meloni non intende dunque seguire Macron, sfidando l'ira di Israele e la contrarietà di Donald Trump. "La catastrofe umanitaria a Gaza deve cessare immediatamente". E' questo il messaggio lanciato ieri da Regno Unito, Francia e Germania in una dichiarazione congiunta diffusa dopo la "telefonata di emergenza" tra i leader dei Paesi dell'E3 che era stata annunciata ieri da premier britannico.

Insomma l'Europa non vuole più stare a guardare e con cerca almeno di esercitare un pressing sulle parti. Tuttavia Macron resta isolato sul riconoscimento dello Stato di Palestina. Germania e Regno Unito non seguono Parigi. "E' una brava persona, mi piace, fa il gioco di squadra, ma la buona notizia è che quello che dice non conta", ha detto il presidente Donald Trump parlando di Macron, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano un commento all'annuncio del presidente francese riguardo al riconoscimento dello stato della Palestina . Un riconoscimento, ha detto ancora il presidente, "non ha importanza'