Revenge Porn, Mauro Icardi denuncia Wanda Nara per aver diffuso un suo video intimo

(Adnkronos) – Secondo quanto risulta all'Adnkronos, il calciatore Mauro Icardi ha dato mandato ai suoi legali italiani Raffaele Rigitano, Valeria De Vellis e Salvatore Pino per avviare "tutte le azioni necessarie" a perseguire penalmente quella che definisce una grave condotta di revenge porn della quale sostiene di essere stato vittima da parte della moglie Wanda Nara. Icardi ha appreso "con sconcerto" che un suo video intimo, condiviso in maniera riservata ed esclusiva con la moglie all'epoca della loro relazione coniugale, sarebbe stato diffuso online "con l'obiettivo di diffamare" lui e di turbare il rapporto con l'attuale compagna Eugenia Suarez. Il calciatore afferma, inoltre, che, dopo quella che considera un'indebita sottrazione delle figlie minori — per la quale Wanda Nara è stata denunciata alla Procura di Milano lo scorso anno — si trova ora a subire "una nuova offesa" alla quale intende reagire "in tutte le sedi competenti".



Le insinuazioni della modella Natasha Rey, la replica di Icardi

Nei giorni scorsi il nome di Icardi era tornato al centro del gossip per le accuse della modella uruguaiana Natasha Rey, che ha sostenuto pubblicamente di aver ricevuto dall'attaccante del Galatasaray messaggi e contenuti compromettenti. Le sue dichiarazioni – "Non si mandano foto, sai perché? Perché quelle foto sono le prove che un giorno ti distruggeranno. Presto mostrerò il tuo mini pene… Che China controlli il suo ragazzo!" – hanno generato immediata eco mediatica, con un riferimento alla relazione tra il calciatore e l'attuale compagna Eugenia 'China' Suarez. Icardi ha replicato via social, definendo incredibile la versione della modella, aggiungendo: "Questa sarebbe la mia presunta 'amante' o colei a cui mando messaggi??? Hahahahahahahahah… Che strano… perché non ho mai accettato i suoi messaggi e lei mi ha mandato dei video gratis nuda". Ha poi aggiunto: "Smettete di inventare, smettete di mentire, smettete di cercare fama a mie spese o infangando la mia compagna… io ho le prove! Pubblicherei lo screenshot, ma Instagram mi chiuderebbe l'account per aver pubblicato video di nudo. Vi mando un bacio, non giocate con me". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)