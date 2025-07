Milan, Estupinan si presenta con un coro… contro la Juventus

(Adnkronos) –

Pervis Estupinan è il nuovo terzino del Milan. Il giocatore ecuadoregno, il primo del suo Paese a giocare in rossonero, è arrivato dal Brighton per 17 milioni più due di bonus e andrà a sostituire Theo Hernandez, volato all'Al Hilal. Estupinan si è già reso protagonista di un episodio che sta facendo discutere. Tra i vari post social e storie Instagram che celbravano il suo arrivo a Milanello infatti, il calciatore ne ha pubblicata una con, in sottofondo, un coro contro la Juventus. Il motivetto, molto diffuso soprattutto a San Siro sia nella curva milanista che in quella dell'Inter, è una rivisitazione di 'Sarà perché ti amo' dei Ricchi e Poveri. La storia è stata ricondivisa, pur probabilmente senza avere piena coscienza del testo, proprio da Estupinan, che ha generato già le prima polemiche a poche ore dal suo arrivo in Italia. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)