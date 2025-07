Harry Styles oltre la musica, lancia una linea di… sex toys: “Pleasing Yourself”

(Adnkronos) – “Please yourself like you mean it”, ovvero “Goditi il piacere come vuoi tu”. È questo il messaggio al centro del nuovo lancio firmato Harry Styles, che espande il suo marchio di lifestyle e bellezza con una linea dedicata al benessere intimo. L’ex membro dei One Direction ha annunciato l’arrivo di “Pleasing Yourself”, un’evoluzione del brand “Pleasing”, fondato nel 2021, che ora abbraccia il tema del piacere personale e del prendersi cura del proprio corpo. Il prodotto, protagonista del lancio, è un vibratore da 68 dollari, design elegante, con sette velocità diverse e due motori, progettato per essere potente ma al tempo stesso compatto. Il sex toy è stato realizzato in collaborazione con Zoë Ligon, educatrice sessuale e fondatrice di Spectrum Boutique. “I motori sono profondi e potenti, ma il dispositivo è abbastanza piccolo da essere usato da soli o con un partner”, ha spiegato. È stato realizzato in silicone, è facile da pulire e pensato per adattarsi a diverse esperienze. La linea comprende anche un lubrificante a base di silicone, approvato dalla FDA, ideato per accompagnare una vasta gamma di momenti intimi e… non solo. È un nuovo capitolo per il cantante e attore statunitense. Con "Pleasing Yourself" Harry Styles continua a seguire la sua missione: abbattere i tabù. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)