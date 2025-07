Strage di Brandizzo, 24 indagati: l’accusa è di omicidio colposo

(Adnkronos) – Sono 24 gli indagati per la strage di Brandizzo nel Torinese a quasi due anni dal quella tragica notte. La procura di Ivrea, titolare dell'inchiesta, ha notificato la chiusura indagini per la morte di cinque operai, dipendenti della Sigifer che, tra il 30 e il 31 agosto 2023, mentre si trovavano al lavoro sui binari, vennero travolti e uccisi da un treno. L'ipotesi, a vario titolo, è di omicidio colposo. Tra gli indagati anche tre società: la Rfi, Sigifer e Clf. Quella notte sui binari morirono Giuseppe Aversa, Kevin Laganà, la più giovane delle vittime, Giuseppe Saverio Lombardo, Giuseppe Sorvillo e Michael Zanera. Tra le persone indagate figurano Antonio Massa, in qualità di dipendente e capo tecnico di Rfi e Andrea Girardin Gibin, capo squadra Sigifer che, secondo l’accusa quella notte non avrebbero impedito che gli operai iniziassero i lavori all’interno dell’infrastruttura ferroviaria prima dell'interruzione della circolazione. Anche Gianpiero Strisciuglio all'epoca dei fatti amministratore delegato di Rfi e Vera Fiorani, fino al giugno 2023 ad di Rfi, figurano nell’elenco delle persone a cui la procura di Ivrea ha notificato la chiusura indagini. Entrambi sono chiamati in causa in qualità di datori di lavoro. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)