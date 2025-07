Sinner torna con Ferrara, Naldi amaro: “Ricomincia l’incubo”

(Adnkronos) –

Jannik Sinner continua a far parlare di sé. La decisione di richiamare Umberto Ferrara, ex preparatore atletico allontanato dopo lo scoppio del caso Clostebol, ha scatenato discussioni e polemiche intorno al tennista azzurro, che non sembra farsi influenzare però dal rumore di fondo che lo circonda. Ferrara sostituirà quindi, nel team di Sinner, Marco Panichi, da cui Jannik si è separato prima di Wimbledon 2025 e che si è unito allo staff di Holger Rune. A commentare, o meglio a 'dribblare', la questione è stato Giacomo Naldi, ovvero il fisioterapista che applicò, durante un massaggio, su Sinner la crema contentente Closebol, con conseguente positività e squalifica di tre mesi dell'azzurro: "Ecco, ci risiamo. Ora ricomincia l’incubo, come nell’estate scorsa", ha detto Naldi a 'La Repubblica', "non ho alcune intenzione di commentare". "È una storia che mi ha amareggiato troppo, ha danneggiato la mia immagine", ha continuato l'ex fisioterapista di Sinner, "quando sarà il momento opportuno parleremo di tutto con calma. Non voglio rovinarmi anche questa vacanza". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)