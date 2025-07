Russia, media: “Persi contatti con aereo, 46 persone a bordo”

(Adnkronos) – "Persi i contatti" con un aereo, con a bordo 46 persone, nella regione dell'Amur, in Russia. E' quanto si legge sull'agenzia russa Tass, che cita i servizi d'emergenza. "Un aereo, un An-24 dell'Angara Airlines, non è riuscito a mettersi in contatto con il punto di controllo designato a pochi chilometri dell'aeroporto di Tynda", cittadina dell'estremo oriente russo, ha detto una fonte alla Tass, secondo cui a bordo del velivolo ci sono 40 passeggeri, compresi due bambini, e sei membri dell'equipaggio. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)