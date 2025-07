O’Connor vince in solitaria la tappa regina del Tour de France, Pogacar stacca Vingegaard

(Adnkronos) – L'australiano Ben O'Connor (Jayco AlUla) vince in solitaria e nella nebbia la tappa regina del Tour de France, la Vif-Courchevel Col de la Loze, con 67 km totali di salita per un dislivello complessivo di 5.450 metri e gli ultimi 26 in salita al 6,5% medio.

Tadej Pogarar, in costante controllo dell'avversario Jonas Vingegaard per l'intero percorso di oltre 171 km, prima contiene un attacco del danese poco prima dell'ultimo chilometro poi cambia passo in vista del traguardo e stacca il capitano della Visma con un'accelerazione delle sue, guadagnando altri 9 preziosissimi secondi sul rivale e scacciando il fantasma della cotta presa nel 2023 proprio sulla Loze: è secondo al traguardo, terzo Vingegaard, quasi due minuti dopo l'arrivo del vincitore della 18esima tappa, che ora è al nono posto in classifica generale. Il terzo in classifica generale, il tedesco Florian Lipowitz (Bora-Hansgrohe), affonda e chiude con un distacco di 3'37". I colori italiani affidati a Jonathan Milan vedono il consolidamento della maglia verde dopo la volata vinta al traguardo volante pochi km dopo la partenza. La tappa comprende un totale di 171,5 chilometri e parte da Vif per arrivare a Courchevel, dopo aver affrontato tre scalate hors categorie. La prima è quella del Col du Glandon, 21,7 km al 5,1%, poi tocca al leggendario Col de la Madeleine, uno dei luoghi iconici della Grande Boucle. La scalata in questo caso è di 19,2 km al 7,9% di pendenza. Infine il gruppo raggiunge il Col de la Loze, una salita di 26,4 chilometri con una pendenza media al 6,5%, dove è posto il traguardo. In totale i corridori affrontano un dislivello di 5450 metri. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)