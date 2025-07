Addio a Hulk Hogan, l’uomo che ha rivoluzionato il wrestling

(Adnkronos) – È morto Hulk Hogan. Icona mondiale del wrestling professionistico, aveva 71 anni ed è deceduto in seguito a un arresto cardiaco. La notizia è stata confermata dal sito americano Tmz Sports, che ha riferito l'intervento dei soccorsi presso la sua abitazione di Clearwater, in Florida, nelle prime ore di giovedì mattina. Secondo le prime ricostruzioni, diversi mezzi della polizia e ambulanze si sono presentati all'abitazione del leggendario wrestler. Hogan è stato trasportato in barella dai paramedici e caricato su un'ambulanza, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Solo poche settimane fa la moglie, Sky Daily, aveva smentito pubblicamente le voci secondo cui Hogan si trovasse in coma, affermando che il suo cuore era "forte" nonostante il difficile periodo post-operatorio legato a un intervento al collo avvenuto lo scorso maggio. Nato Terry Eugene Bollea, Hogan è stato l'uomo che ha rivoluzionato il wrestling, trasformandolo da sport di nicchia in fenomeno di massa a livello globale. Con la sua immagine carismatica, i muscoli scolpiti e gli inconfondibili baffi biondi, Hogan è diventato negli anni '80 e '90 il volto della WWE, portando il wrestling nelle case di milioni di famiglie. Indimenticabili le sue rivalità con André the Giant, The Ultimate Warrior e 'Macho Man' Randy Savage, così come lo storico incontro con The Rock a WrestleMania X8 nel 2002. Nel 1996, Hogan ha sorpreso il mondo reinventandosi come 'Hollywood Hogan' e fondando la famigerata stable NWO – New World Order, dando nuova linfa al wrestling americano.

Hogan è stato introdotto nella WWE Hall of Fame nel 2005. Tuttavia, nel 2015 è stato rimosso a seguito di uno scandalo legato a commenti razzisti pronunciati durante una conversazione registrata di nascosto. Dopo una lunga battaglia legale con il sito Gawker, che aveva pubblicato il video, Hogan vinse la causa multimilionaria. Nel 2020 è stato riammesso nella Hall of Fame come membro del NWO. Oltre al ring, Hogan ha avuto una carriera di successo nel mondo dello spettacolo. Celebre il suo debutto al cinema nel 1982 in 'Rocky III', accanto a Sylvester Stallone, dove interpretava il lottatore Thunderlips. Ha poi recitato in film come 'Mr. Nanny', 'Suburban Commando' e 'No Holds Barred'. È stato anche protagonista del reality show 'Hogan Knows Best' su VH1, che raccontava la vita quotidiana della sua famiglia. Recentemente, Hogan era tornato alla ribalta come ospite d'onore della Convention Repubblicana del 2024, accendendo il pubblico con la sua consueta teatralità. E proprio a maggio 2025 aveva lanciato un nuovo progetto, la lega amatoriale di wrestling Real American Freestyle, con il primo evento in programma per il 30 agosto su Fox Nation. Negli ultimi anni, Hogan aveva affrontato numerosi interventi chirurgici legati agli infortuni riportati in carriera. "Non mi è rimasta nemmeno una parte del corpo originale", aveva raccontato con autoironia durante un’intervista. La sua figura resterà per sempre impressa nella memoria di milioni di fan che hanno vissuto, attraverso le sue gesta, l'epoca d'oro del wrestling. (di Paolo Martini) —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)