Vaccini, Chiantera (Aogoi): “Hpv fondamentale, occorre vincere le resistenze”

(Adnkronos) – "La vaccinazione contro i papilloma virus è un'importante strategia di prevenzione contro i tumori causati dall'Hpv, come il cancro del collo dell'utero, del pene, dell'ano e orofaringeo, oltre che per le verruche genitali. E nonostante sia fortemente raccomandata e offerta gratuitamente a ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 26 anni in Italia – per i bambini e i ragazzi, il ciclo vaccinale prevede due dosi, mentre per chi inizia la vaccinazione dopo i 15 anni, sono necessarie tre dosi – le percentuali di adesione sono ancora basse. Occorre vincere le resistenze". Così all’Adnkronos Salute Antonio Chiantera, presidente nazionale di Aogoi, Associazione ostetrici ginecologi ospedalieri italiani. (VIDEO) "I tumori della sfera genitale, negli uomini e nelle donne, potrebbero essere completamente azzerati in Italia – assicura Chiantera – se la vaccinazione di donne e uomini raggiungesse il 90%. Attualmente è ferma al 48% nelle femmine, un po' al di sotto quella dei maschi, nonostante si possa effettuare in qualsiasi momento appena si prende coscienza che si tratta di un dovere per proteggere se stessi e gli altri". La prevenzione "anche in ginecologia non va mai in vacanza – avverte Chiantera – il vaccino contro l’Hpv protegge totalmente dalla infezione dei papillomavirus e in modo specifico dalle infezioni da ceppi ad alto rischio oncologico. Aogoi da anni è impegnata in questa battaglia. Avevamo chiesto al ministero della Pubblica Istruzione la possibilità di andare nelle scuole per parlare con i giovani, educarli alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse e alla vaccinazione. Un progetto che ancora non è stato realizzato per difficoltà tecniche", conclude. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)