Ufficiale Ferguson alla Roma, avrà la maglia numero 11

(Adnkronos) – E' ufficiale. L'AS Roma ha annunciato oggi l'acquisto di Evan Ferguson dal Brighton & Hove Albion. L'operazione si conclude in prestito con diritto di riscatto. Nato a Bettystown il 19 ottobre 2004, "Ferguson è il primo calciatore irlandese nella storia della Roma. Cresciuto nel Bohemian FC, nel 2021 è stato ceduto in Premier League al Brighton. Nel gennaio 2025 è passato in prestito al West Ham. Con la nazionale maggiore dell’Irlanda ha debuttato nel novembre 2022 e ha segnato finora 4 gol in 18 presenze. Tra club e nazionale, ha collezionato complessivamente 103 presenze e 21 reti. Ferguson ha scelto la maglia numero 11", scrive il club sul suo sito. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)