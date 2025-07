Sinner, annuncio a sorpresa: preparatore Ferrara torna nello staff

(Adnkronos) –

Jannik Sinner riprende Umberto Ferrara come preparatore atletico. La decisione a sorpresa del numero 1 del tennis viene ufficializzata con un comunicato: "Jannik Sinner ha deciso di riaffidare a Umberto Ferrara il ruolo di preparatore atletico, con effetto immediato". L'annuncio non passa inosservato, se si considera che Ferrara – con l'allora fisioterapista Giacomo Naldi – era stato allontanato da Sinner lo scorso anno per il caso Clostebol, la vicenda che ha portato alla sospensione dell'azzurro per 3 mesi. Secondo la ricostruzione della vicenda, Ferrara acquistò in una farmacia di Bologna il Trofodermin – crema che conteneva il Clostebol – che a Indian Wells venne utilizzata da Naldi: il fisioterapista poi trattò Sinner senza utilizzare guanti e la contaminazione portò a due controlli antidoping positivi per l'azzurro. Sinner, prima del torneo di Wimbledon, ha chiuso il rapporto con il preparatore Marco Panichi, che è appena entrato a far parte dello staff di Holger Rune. "La scelta" di collaborare nuovamente con Ferrara, si legge nella nota, "è stata presa in accordo con il team di gestione di Jannik, nell’ambito della preparazione ai prossimi tornei, tra cui il Cincinnati Open e lo US Open. Umberto ha già ricoperto un ruolo importante nello sviluppo atletico di Jannik e il suo ritorno rappresenta una rinnovata attenzione alla continuità e alla prestazione ai massimi livelli". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)