Servizi sociali, la Misericordia di Perugia presenta il report 2024

È stata annunciata per sabato 26 luglio 2025, con inizio alle ore 9.30, l’Assemblea Annuale dei Soci della Misericordia di Perugia, che si terrà presso la sede sociale di Olmo di Perugia, in Strada Trasimeno Ovest 118/B. All’ordine del giorno figura l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2024. Al termine dei lavori assembleari è prevista la presentazione e la diffusione del Report 2024, documento che raccoglie i dati relativi ai servizi sociali svolti dalla Misericordia di Perugia – Olmo durante l’anno, in favore dei Comuni appartenenti alla Zona Sociale 2, ovvero Perugia, Torgiano e Corciano, e degli altri Comuni dell’intera Regione Umbria. Per l’occasione sono stati invitati a partecipare i sindaci e gli assessori alle politiche sociali dei Comuni di Perugia, Corciano e Torgiano, insieme all’assessore regionale al Welfare Fabio Barcaioli e alla presidente della Regione Umbria Stefania Proietti.