Pistoia, trovato il corpo del 70enne scomparso: ipotesi omicidio, fermato il figlio

(Adnkronos) – Tragico ritrovamento nel pomeriggio di martedì 22 luglio in località Ferruccia nel comune di Agliana, Pistoia. In via Branaccia, il corpo senza vita di un uomo è stato scoperto in circostanze ancora tutte da chiarire. Secondo quanto riportato dalle edizioni online de Il Tirreno e de La Nazione, il cadavere apparterrebbe a Salvatore Blandino, 70 anni, residente a Quarrata (Pt), la cui scomparsa era stata denunciata dalla sorella il 27 giugno scorso. La conferma dell’identità del corpo sembrerebbe essere arrivata nella notte, insieme a un primo, drammatico sviluppo delle indagini: sarebbe stato infatti fermato il figlio dell’uomo, sospettato del delitto. Il fermo, disposto dalla procura di Pistoia, arriva in seguito a indizi che, secondo gli investigatori, collegherebbero direttamente il figlio alla morte del padre. L’ipotesi degli inquirenti è chiara: non si tratterebbe di una morte naturale né di un incidente, ma di un omicidio. Il cadavere, rinvenuto in un’area appartata di via Branaccia, presenta elementi che avvalorerebbero questa pista, anche se l’esito degli esami medico-legali sarà determinante per stabilire con certezza le cause del decesso. Le ricerche di Salvatore Blandino erano state avviate ufficialmente dalla prefettura di Pistoia il 27 giugno, dopo la denuncia di scomparsa. A condurre le indagini sono i carabinieri della stazione di Quarrata, in collaborazione con i militari della compagnia di Pistoia, sotto il coordinamento della procura e della pubblico ministero Chiara Contesini. Nelle prossime ore si attendono ulteriori aggiornamenti, mentre il fermato potrebbe essere sottoposto a interrogatorio di garanzia. La comunità di Quarrata, intanto, è sconvolta da una vicenda che si tinge sempre più di nero. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)