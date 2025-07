Monitoraggio strumentale sugli alberi, a Corciano interventi solo dove necessari

L’amministrazione comunale di Corciano conferma il proprio impegno nella tutela e nella gestione consapevole del verde pubblico. Di fronte a situazioni di potenziale rischio legate alla stabilità di alcune piante, è stato adottato un approccio tecnico e prudente, fondato su indagini strumentali avanzate, per evitare interventi non necessari.

«Ogni albero è una risorsa da proteggere – sottolinea il sindaco Lorenzo Pierotti – Non vogliamo agire per tagliare, ma per capire. Per questo ci siamo affidati a strumenti specifici, come il resistografo e il tomografo sonico, che consentono di valutare lo stato interno dell’albero senza danneggiarlo. Su 50 alberi monitorati, solo 2 dovranno essere abbattuti per motivi di sicurezza. Gli altri continueranno a vivere e a rendere più bella e sana la nostra Corciano».

L’operazione è stata coordinata dall’assessorato all’Ambiente e ha riguardato in particolare le aree verdi dei plessi scolastici.

«Il servizio – spiega l’assessore Giordana Tomassini – è stato affidato alla cooperativa sociale Sopra il Muro, con sede in località San Lazzaro (Gualdo Tadino), per un importo pari a 11.000 euro oltre iva. L’obiettivo era quello di effettuare una verifica statica e strumentale delle alberature presenti, in particolare all’interno dei parchi scolastici. Grazie a questo lavoro, oggi possiamo programmare gli interventi in modo più mirato ed efficiente, garantendo la sicurezza senza rinunciare al nostro patrimonio verde».

E lo sguardo resta rivolto al futuro: anche quest’autunno, come da tradizione, l’amministrazione tornerà a piantare nuovi alberi sul territorio comunale.

«Crediamo in una Corciano sempre più verde, accogliente e vivibile – concludono Pierotti e Tomassini – La cura degli alberi è un gesto concreto di rispetto verso l’ambiente e verso la nostra comunità».