Milano, incendio in un appartamento a Sesto San Giovanni: morta una persona

(Adnkronos) – Una persona dalle generalità ancora ignote è morta nella notte tra martedì e mercoledì a causa di un incendio sviluppatosi in un appartamento in via Fogagnolo 130, a Sesto San Giovanni. Intorno alle 3.40 una delle stanze dell'appartamento al piano terra ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno provveduto a far evacuare l'edificio e a bonificare l'area. Le famiglie sono rientrate in mattinata negli appartamenti. Sul posto 118 e polizia scientifica per i rilievi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)