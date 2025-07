Milan-Arsenal: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) –

Il nuovo Milan scende in campo. I rossoneri iniziano l'era Allegri sfidando l'Arsenal oggi, mercoledì 23 luglio, nella prima vera amichevole del loro precampionato, dopo essere partiti per una tournée in Asia. L'ex allenatore della Juventus, tornato in panchina dopo l'esonero in bianconero nel giugno del 2024, ha il compito di rialzare il morale di un ambiente deluso dall'ottavo posto con cui si è concluso il campionato e la conseguente esclusione da tutte le coppe europee. L'amichevole tra Milan e Arsenal è in programma oggi, mercoledì 23 luglio, alle 13.30 ora italiana al National Stadium di Singapore. Ecco le probabili formazioni:

Milan (4-3-3): Maignan; Saelemaekers, Tomori, Pavlovic, Bartesaghi; Musah, Ricci, Loftus-Cheek; Pulisic, Colombo, Leao. All.: Allegri.

Arsenal (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Calafiori, Lewis-Skelly; Odegaard, Rice, Merino; Saka, Trossard, Martinelli. All.: Arteta Milan-Arsenal sarà trasmessa in diretta televisiva da Milan Tv, con gli abbonati che potranno seguirla anche sul canale 230 di Sky, ma sarà visibile anche per gli abbonati Dazn. Il match si potrà seguire anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)