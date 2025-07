Caldo record, ancora allerta rossa a Palermo. Le città con il bollino arancione

(Adnkronos) – Allerta massima per il caldo oggi, mercoledì 23 luglio, in Italia. Continuano le ondate di calore che hanno caratterizzato questi giorni, soprattutto nelle zone del Centro-Sud. Nel bollettino del ministero della Salute le città in bollino giallo passeranno dalle 13 di ieri a 17, con Palermo che rimane in bollino rosso, mentre in tutta la Sicilia aumenta il pericolo incendi, e il rischio che rimane a livello 3 (pericoli per la salute della popolazione generale), così come in Molise. I bollini gialli – rischio 1, livello di pre-allerta – riguarderanno quindi ben 17 città: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Trieste e Venezia. Domani invece è attesa una leggera flessione delle temperature che le farà scendere a 9: Ancona, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Frosinone, Rieti e Roma. Le città in arancione invece, che ieri ha riguardato 5 città, sono scese a zero nella giornata di oggi per poi tornare nuovamente in 5 città domani: Bari, Messina, Perugia, Pescara e Reggio Calabria). Tra i 27 capoluoghi monitorati, il verde (nessun rischio ondate di calore) continua a sventolare soprattutto al Nord, con poche eccezioni: oggi Napoli e Viterbo, mentre domani dovrebbe rinfrescare anche Civitavecchia. Rischio incendi su quasi tutta la Sicilia. L'avviso diffuso dalla Protezione civile regionale è valido dalla mezzanotte di oggi e per le successive 24 ore. Per la città di Palermo, bollino rosso anche per il rischio di ondate di calore: le temperature massime percepite saranno di 36 gradi centigradi per domani e 39 per dopodomani. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)